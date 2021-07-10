Muslims against black Africans in France: “You nigger, you dirty black bitch”, “we Algerians have sold you like cattle for 800 years” (VIDEO) Posted on 10. Jul 2021 by medforth Fred Alan Medforthhttps://medforth.biz/muslims-a….gainst-black-africanMuslims against black Africans in France: “You ****, you dirty black bitch”, “we Algerians have sold you like cattle for 800 years” (VIDEO) – Allah's Willing Executioners1:56 PM July 10, 2021 Share this:TwitterFacebookParlerLike this:Like Loading... Related